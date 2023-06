Sesc organiza 15ª Campanha do Agasalho Drive-thru em Apucarana

No próximo sábado (24/6), o Sesc Paraná organiza a 15ª edição da Campanha do Agasalho em Apucarana, no Norte do Estado. Com o tema "Onde há calor há mais vida", a iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas, calçados e cobertores para aquecer aqueles que mais precisam.

As doações poderão ser levadas das 9 às 12 horas na sede do Sesc, localizada na Rua São Paulo, nº 150, na área central da cidade, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A campanha conta com a colaboração da RPC e empresas parceiras.

A ação estará sendo realizada no estilo Drive-thru. "Aquele casaco que não te serve mais ou o cobertor esquecido no fundo do armário pode fazer toda a diferença para quem não tem condições de comprar um", frisaram os responsáveis pela iniciativa. "Para aquecer não só o corpo, mas também o coração das pessoas que mais precisam", finalizaram.

No Paraná, mais de 500 mil famílias não possuem lugar adequado para morar e, como consequência, estão vulneráveis aos efeitos do frio, segundo levantamento do Governo do Estado.

