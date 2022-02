Da Redação

Sesc lança campanha para arrecadar material escolar no PR

Segue até o dia 18 de março, a 4ª edição da Campanha Sesc de Material Escolar. Os materiais recebidos serão entregues a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e assistidas por instituições sociais de todo o estado cadastradas no Sesc Paraná.

continua após publicidade .

Podem ser doados para a campanha itens básicos como caderno, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e caneta, além de livros de literatura novos ou usados. As unidades do Sesc e do Senac em todo o estado, os cartórios participantes e parceiros da campanha, os sindicatos empresariais do comércio e as empresas do comércio identificadas com cartazes da campanha serão pontos de arrecadação das doações.

A expectativa dos organizadores da campanha é que esta edição supere os números alcançados em 2021, quando foram arrecadados 222.805 itens escolares, que beneficiaram 35.334 estudantes de 205 instituições sociais paranaenses.

continua após publicidade .

O Sesc Apucarana fica localizado na Rua São Paulo, 150, Vila Feliz.

fonte: TNOnline