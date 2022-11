Sesc divulga bolsa de estudos 100% gratuitas para educação infantil

Da Redação

As inscrições seguem até dia 11 de novembro.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Apucarana, informou que está com edital aberto para crianças dependentes de comerciários concorrer a vagas 100% gratuitas na educação infantil.

De acordo com a professora do Sesc Yara Babinski, para participar, a criança deve ter três anos completos ou completar até dia 31 de março. Além de ser dependente de trabalhador do comércio (filho ou neto). E ter renda familiar bruta de até três salários mínimos, piso nacional.

As crianças selecionadas ganham o material e uniforme. O prazo para inscrição é até dia 11 de novembro (sexta-feira). Para mais informações, ligar no 3308-2500 ou acessar o site https://www.sescpr.com.br/

Lembrando que dependentes de comerciários têm desconto nas mensalidades.

fonte: Divulgação





