Sesc Apucarana recebe show de músicas populares brasileiras

O Sesc Apucarana abre suas portas para apresentar ao público um espetáculo de músicas populares brasileiras. O evento é gratuito e acontece nesta sexta-feira (25), as 19h30, na Rua São Paulo 150.

O músico, Daniel Montelles, explica que este projeto faz parte do SESC Sonoro, que está percorrendo várias unidades do Paraná. “Entre o repertório estarão músicas de Caetano, Gal, Maria Bethânia, Baden Powell, entre outros. Tenho uma rica herança cultural afro-brasileira, que vou apresentar nesta noite no SESC Apucarana”, diz Daniel.

Por que você não pode perder esse show?

Daniel Montelles apresenta uma proposta única: cantar territórios e ancestralidades. Suas composições evocam a força da música popular brasileira, unindo-a a uma sonoridade enraizada nas tradições afro-religiosas. Cada apresentação é uma viagem sonora pelos ritmos e histórias do Brasil, convidando o público a se conectar com a nossa essência cultural e espiritual.

Seja em São Luís, onde Daniel iniciou sua trajetória, ou agora em Curitiba, onde ele reside, sua música é um reflexo da multiplicidade cultural que nos forma enquanto povo. A turnê “Ecoam Nossos Tambores” promete envolver e emocionar com a potência de suas interpretações, a riqueza de suas letras e a suavidade de sua voz.

