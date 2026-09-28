Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CULTURA

Sesc Apucarana recebe apresentação gratuita da banda Os Anônimos

Grupo de Santa Helena se apresenta nesta terça-feira (29); organização sugere que o público leve cadeiras de praia para curtir o evento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sesc Apucarana recebe apresentação gratuita da banda Os Anônimos
Autor Foto: reprodução

A banda paranaense Os Anônimos apresenta um show de rock autoral com entrada gratuita nesta terça-feira (29), às 19h30, no Sesc Apucarana. O evento faz parte do projeto Sesc Sonoro, que tem como objetivo valorizar a produção musical independente do estado e aproximar o público da cultura local. Com 27 anos de carreira, o grupo originário do município de Santa Helena traz para a cidade um repertório fortemente inspirado nas grandes referências musicais das décadas de 1980 e 1990.

- LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana faz alerta contra golpes em doações após temporal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao longo de quase três décadas de estrada, a banda se consolidou no cenário do rock estadual e construiu um currículo de peso. O grupo já dividiu o palco com nomes consagrados e ícones da música nacional, incluindo Titãs, Ira!, Raimundos, Nenhum de Nós, Ultraje a Rigor, Pato Fu, Detonautas, Matanza e os conterrâneos do Blindagem.

Para a apresentação desta semana, o formato proposto foge do convencional e aposta em um clima de confraternização. A organização incentiva que os espectadores transformem o espaço em um ambiente de resenha, levando itens de conforto pessoal, como cadeiras de praia e caixas térmicas. A proposta é oferecer uma noite amigável e descontraída para que famílias e amigos possam curtir juntos o melhor da música autoral paranaense.

Clique aqui e confirme sua presença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana cultura paranaense Música Independente Os Anônimos rock autoral Sesc Apucarana show gratuito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV