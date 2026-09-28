Sesc Apucarana recebe apresentação gratuita da banda Os Anônimos

Grupo de Santa Helena se apresenta nesta terça-feira (29); organização sugere que o público leve cadeiras de praia para curtir o evento

A banda paranaense Os Anônimos apresenta um show de rock autoral com entrada gratuita nesta terça-feira (29), às 19h30, no Sesc Apucarana. O evento faz parte do projeto Sesc Sonoro, que tem como objetivo valorizar a produção musical independente do estado e aproximar o público da cultura local. Com 27 anos de carreira, o grupo originário do município de Santa Helena traz para a cidade um repertório fortemente inspirado nas grandes referências musicais das décadas de 1980 e 1990.

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Ao longo de quase três décadas de estrada, a banda se consolidou no cenário do rock estadual e construiu um currículo de peso. O grupo já dividiu o palco com nomes consagrados e ícones da música nacional, incluindo Titãs, Ira!, Raimundos, Nenhum de Nós, Ultraje a Rigor, Pato Fu, Detonautas, Matanza e os conterrâneos do Blindagem.

Para a apresentação desta semana, o formato proposto foge do convencional e aposta em um clima de confraternização. A organização incentiva que os espectadores transformem o espaço em um ambiente de resenha, levando itens de conforto pessoal, como cadeiras de praia e caixas térmicas. A proposta é oferecer uma noite amigável e descontraída para que famílias e amigos possam curtir juntos o melhor da música autoral paranaense.

Clique aqui e confirme sua presença.



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