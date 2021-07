Da Redação

O Sesc Apucarana realiza neste sábado (18), a sequência da Campanha do Agasalho 2021. A entidade contará com a participação de militares do exército, que vão ajudar na arrecadação e logística.

Desde o início da campanha, há cerca de trinta dias, mais de dez mil peças já foram doadas e destinadas a entidades e instituições de Apucarana.

Veja a entrevista com o gerente da unidade do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani: