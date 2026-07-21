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CAMPANHA DO AGASALHO 2026

Sesc Apucarana realiza brechó social com doações da campanha do agasalho

Ação voltada a famílias em vulnerabilidade ocorre neste sábado (25) e permitirá a escolha de até 10 itens por pessoa

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 10:29:51 Editado em 21.07.2026, 10:32:01
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Sesc Apucarana realiza brechó social com doações da campanha do agasalho
Autor Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Sesc Apucarana promove, no próximo sábado (25), o Brechó Social da 18ª Campanha do Agasalho, uma iniciativa voltada ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante o evento, que ocorrerá das 14h às 17h, os moradores poderão retirar gratuitamente roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, agasalhos e itens para o lar, como peças de cama, mesa e banho.

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A ação será realizada na sede da própria unidade, localizada na Rua São Paulo, número 95, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para assegurar que o benefício alcance o maior número possível de pessoas e atenda às necessidades da população diante do período de frio, a organização estabeleceu o limite de escolha de até 10 itens por participante.

O Brechó Social integra a programação oficial da 18ª Campanha do Agasalho do Sesc Paraná. A iniciativa busca destinar as doações arrecadadas ao longo da mobilização comunitária e incentivar ações solidárias de apoio às pessoas que necessitam de vestuário e itens essenciais para o inverno.

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Ações Solidárias Brechó Social Campanha do Agasalho doações Sesc Apucarana Vulnerabilidade social
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