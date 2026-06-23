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EVENTO CULTURAL

Sesc Apucarana promove show gratuito do grupo Forró Maestra nesta sexta-feira

Grupo de Londrina traz clássicos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, além de canções autorais, em evento com entrada franca.

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 17:38:53 Editado em 23.06.2026, 17:38:46
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Sesc Apucarana promove show gratuito do grupo Forró Maestra nesta sexta-feira
Autor Foto: REPRODUÇÃO

O Sesc Apucarana promove nesta sexta-feira, 26 de junho, um show gratuito com o grupo londrinense Forró Maestra. A apresentação, focada na pesquisa e valorização da cultura popular brasileira, acontece no Salão Social da unidade, das 19h30 às 20h30. O evento é aberto a toda a comunidade e tem como objetivo principal fazer do palco uma ponte para o encontro entre a música, o público e a dança.

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Com dois anos de trajetória, o Forró Maestra começou como um trio de amigos e hoje conta com quatro integrantes, agregando novos timbres sem perder a essência do autêntico forró pé de serra. A instrumentação diversificada do grupo inclui zabumba, viola de arco, triângulo e sanfona, elementos que se unem harmoniosamente às vozes e à tradicional contação de causos.

O repertório preparado para a apresentação é uma verdadeira saudação aos mestres do gênero. A seleção musical intercala canções autorais com clássicos consagrados de ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês e Trio Nordestino. O grupo também abre espaço para a música instrumental, executando obras de Sebastião do Rojão e Oswaldinho do Acordeon, além de trazer composições da nova geração do forró.

O evento tem classificação indicativa livre e não há necessidade de retirada antecipada de ingressos. O Sesc Apucarana está localizado na Rua São Paulo, número 95, no bairro Vila Clementina. Para o público que desejar obter mais informações sobre este e outros eventos da programação cultural, a unidade disponibiliza o telefone de contato (43) 3308-2500.

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