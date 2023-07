Sesc Apucarana está com vagas abertas para Educação Infantil

O Sesc Apucarana informou que está com processo seletivo aberto de bolsa gratuita a crianças que completaram três anos de idade antes do dia 31 de março deste ano.

As vagas valem para o segundo semestre do ano. De acordo com a instituição, as aulas acontecem no período da tarde, entre 13h30 e 17h30.

Ainda conforme o Sesc, os alunos recebem acompanhamento nutricional, odontológico, iniciação esportiva e musicalização.

Para mais informações, entre em contato através do número (43) 3308 2500 ou compareça até a Unidade de Apucarana na Rua São Paulo, 150 - Vila Clementina.

"Não perca essa oportunidade de estudar nessa instituição com metodologia única baseado nos 4 pilares de Ensino: Valorização do ser criança; A construção da autonomia intelectual; A aprender ludicamente; A vivência no tempo escolar em ambiente de infância. Nossa Missão é: Brincar e Aprender para ser Feliz", diz o comunicado sobre as vantagens do Sesc.

