Sesc Apucarana abre vagas para educação infantil

O Sesc Apucarana informou que está com vagas abertas para a educação infantil. De acordo com a instituição, as pessoas que trabalham no ramo do comércio possuem desconto e também podem participar do processo que possibilita o acesso as bolsas gratuitas, que ocorre até o dia 6 de novembro.

Como informa o Sesc, as vagas são para as aulas do período da tarde, que ocorrem das 13h30 às 17h30. De acordo com o informativo divulgado pelo Sesc, a instituição conta com acompanhamento nutricional, odontológico, iniciação esportiva e musicalização.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato através do contato (43) 3308 2500 ou compareça até a Unidade de Apucarana - R. São Paulo, 150 - Vila Clementina, Apucarana - PR, 86808-070.

