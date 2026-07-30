Sesc Apucarana abre inscrições gratuitas para cursos de tecnologia do Inova Lab

O Sesc Apucarana está com inscrições abertas para as novas turmas do Inova Lab, programa voltado à capacitação em tecnologia e informática na cidade. As formações têm início previsto para agosto e oferecem vagas gratuitas e limitadas, voltadas para diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento digital, atendendo desde iniciantes até pessoas que buscam aprimorar suas habilidades técnicas.

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A grade do programa conta com opções variadas de aprendizagem, como os cursos Informática Total, Celular para Idosos, Modelagem 3D com Tinkercad, Manhãs Digitais e Introdução ao Design com Inkscape. Além da oferta gratuita, o Sesc disponibiliza modalidades pagas com descontos especiais para trabalhadores do comércio e seus dependentes, cujas mensalidades partem de R$ 47.

Para garantir uma das vagas ou obter mais detalhes sobre as turmas do Inova Lab, os interessados devem procurar o atendimento presencial na unidade do Sesc Apucarana, localizada na Rua São Paulo, número 150, ou entrar em contato diretamente pelo telefone (43) 3308-2500.

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