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Servidores de Apucarana terão ponto facultativo nesta sexta-feira (30)

Ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público foi transferido para 30 de outubro; expediente será normal na quarta-feira nas repartições municipais

Escrito por Da Redação
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Servidores de Apucarana terão ponto facultativo nesta sexta-feira (30)
Autor A medida administrativa é prevista no Decreto Municipal nº 016/2026 - Foto: Divulgação

O Dia do Servidor Público, celebrado em todo o Brasil neste dia 28 de outubro (quarta-feira), teve o ponto facultativo transferido para esta sexta-feira (30) em Apucarana (PR). A medida administrativa, prevista no Decreto Municipal nº 016/2026, teve como objetivo otimizar o calendário, preservando o bom andamento dos serviços públicos. Com isso, o expediente será normal nesta quarta-feira em todas as repartições da Prefeitura de Apucarana.

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Ao celebrar a data, o prefeito Rodolfo Mota rendeu reconhecimento ao trabalho dos servidores municipais. “O funcionalismo municipal é a força motriz da cidade. O seu trabalho está presente em todos os pontos do município, desde a zeladoria, administração e planejamento, gestão, infraestrutura, contabilidade, segurança, assistência social, educação, saúde, entre outros setores. Mas mais do que elogios e promessas, valorizar o funcionalismo de fato é garantir direitos, respeitar as carreiras e manter uma relação de diálogo e responsabilidade com os trabalhadores. E é isto que temos feito desde o primeiro dia do mandato”, disse o prefeito.

Como exemplo, ele elencou alguns dos principais avanços implementados por sua gestão em favor da categoria desde janeiro de 2025. “Entre as medidas está a criação de um piso municipal, reajuste acima do índice inflacionário, concessão administrativa de avanços e progressões funcionais sem a necessidade do servidor recorrer ao Judiciário, bem como a abertura de processos seletivos e concurso público visando a contratação de novos servidores. Somado a isso, também investimos em treinamentos e capacitações profissionais, melhorias das condições de trabalho com readequações do ambiente de trabalho, aquisição de veículos, equipamentos e materiais necessários ao exercício das funções”, detalhou Rodolfo Mota.

Ainda na parte remuneratória, o prefeito lembrou o restabelecimento da contagem de cerca de 20 meses de tempo de serviço que haviam ficado suspensos durante a pandemia, com reflexos nos direitos associados ao tempo de trabalho, pagamento de precatórios e renegociação de dívidas com o INSS herdadas de outras gestões. “Além disto, seguimos com a antecipação de parcelas do 13º salário já no meio do ano e atualização do abono natalino que, no ano passado, foi de R$ 250”, disse Rodolfo Mota.

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Apesar dos avanços, o prefeito reconheceu que ainda há demandas e desafios. “A valorização do funcionalismo precisa ser construída com diálogo, planejamento e respeito aos limites legais e orçamentários. Nosso compromisso é seguir trabalhando para cumprir direitos, melhorar as condições de trabalho e reconhecer a contribuição de cada servidor e servidora. Diante disto, neste Dia do Servidor Público, meu sincero agradecimento a todos os funcionários. O trabalho de vocês contribui para uma cidade cada dia melhor”, concluiu Rodolfo Mota.

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Apucarana dia do servidor público Direitos dos Servidores rodolfo mota Serviços públicos valorização do funcionalismo
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