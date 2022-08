Servidores de Apucarana são capacitados em curso de brigadista

Da Redação

Servidores das secretarias de Serviços Públicos e de Esportes da Prefeitura de Apucarana estão recebendo formação brigadista

Servidores das secretarias de Serviços Públicos e de Esportes da Prefeitura de Apucarana estão recebendo formação brigadista. O curso, ministrado pelo assessor em Saúde e Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Gestão Pública, Noel Francisco de Souza, teve início sábado, dia 6 de agosto, e deve ser concluído ainda nesta semana com atividade prática.

O prefeito Júnior da Femac assinala que o conteúdo ministrado no curso atende às Normas de Procedimento Técnico (NPT) do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. “Além de estarem aptos a atender ocorrências no ambiente de trabalho, muitos servidores capacitados como brigadistas atuam voluntariamente em eventos promovidos no município, em especial na área esportiva”, revela.

Além de técnicas de combate a incêndio e evacuação de prédios, a capacitação contempla transmissão de conhecimentos para intervenções de primeiros socorros. “Com pleno apoio do gestor municipal, temos realizado capacitações periódicas de servidores em todos os setores, formando brigadas tanto na administração direta (prefeitura) quanto nas autarquias”, informa Noel de Souza, técnico em Segurança do Trabalho do Município.

Ele esclarece que a principal atribuição do brigadista é agir até a chegada do socorro especializado. “Dentro da brigada, cada integrante tem uma função. Tem o responsável por acionar o socorro (Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia), outro por manusear o extintor e extinguir o princípio de incêndio, outro para acalmar e ajudar dar fuga às demais pessoas presentes no ambiente, para prestar os primeiros socorros a possíveis vítimas, e assim por diante”, exemplificou Souza. Conforme ele, a partir da chegada do socorro especializado, o brigadista permanece no local – se solicitado – para dar o apoio necessário à ocorrência.

