Servidores da UPA de Apucarana passam por capacitação focada em atendimento humanizado e saúde mental

Funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana concluíram nesta semana um ciclo de capacitação focado no atendimento humanizado e na saúde mental das equipes.

Promovido pela Divisão de Educação Permanente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), o treinamento envolveu médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes e servidores do setor administrativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O objetivo principal da ação é aprimorar o acolhimento aos pacientes e oferecer estratégias de autocuidado aos profissionais que atuam na linha de frente das urgências e emergências.

📰 LEIA MAIS: Atleta de Arapongas fica no Top 10 da 3ª etapa da Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo de Atletismo

Dividida em quatro etapas, a atualização profissional abordou temas cruciais para o dia a dia da unidade, como escuta ativa, comunicação não violenta, saúde emocional e prevenção ao esgotamento profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta é integrar os diferentes setores para que o cuidado técnico caminhe junto com a empatia, criando um ambiente mais seguro tanto para quem busca ajuda quanto para quem presta o socorro.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, a unidade atende em média 400 pessoas por dia, volume que exige dos servidores habilidades de comunicação que vão muito além dos procedimentos clínicos convencionais.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, destacou que a UPA é um ambiente de alta pressão, marcado pela tensão e ansiedade das famílias, onde cada decisão pode significar o salvamento de uma vida.

Para o chefe do Executivo municipal, investir na saúde emocional dos servidores e no treinamento de escuta qualificada é tão prioritário quanto a destinação de recursos para infraestrutura e equipamentos, garantindo que a população seja recebida com dignidade e respeito em momentos de vulnerabilidade.

A psicóloga Grasiela Rossetti, do Departamento de Trabalho da AMS e integrante da organização do curso, explicou que a capacitação também ensinou técnicas rápidas de regulação emocional para os momentos de crise. Ela ressaltou que cada funcionário, desde a recepção até o consultório médico, impacta diretamente a experiência do paciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao fortalecer o apoio entre os colegas e criar um espaço de cuidado coletivo, a iniciativa busca assegurar que os profissionais tenham estrutura psicológica para lidar de forma saudável com a rotina intensa da unidade de saúde.





Com informações de Prefeitura de Apucarana