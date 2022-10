Servidora se aposenta após 51 anos de trabalho na Câmara de Apucarana

Da Redação

Josefa Pavam se aposentou na sexta-feira (21/10), após 51 anos e 8 meses de trabalho no legislativo apucaranense

A Câmara Municipal de Apucarana homenageou o trabalho feito pela servidora Josefa Pavam, que se aposentou na sexta-feira (21/10), após 51 anos e 8 meses de trabalho no legislativo apucaranense.



Durante esse tempo na Casa, Josefa sempre ocupou a função de telefonista, mas também esteve presente em todas as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e eventos realizados. Prestativa, dedicada, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amiga. Em 2019, foi homenageada e recebeu o Título Mulher Destaque, oferecido pela Câmara Municipal de Apucarana, através do vereador Luciano Augusto Molina.

O presidente Franciley Preto, Poim, agradeceu o trabalho que a servidora realizou até a data de hoje. “A Jô, como é carinhosamente chamada por todos aqui na Câmara, é uma pessoa dedicada, empenhada e cumpre com o seu trabalho. É um exemplo de comprometimento e responsabilidade para todos nós. Vai deixar muitas saudades e um vazio muito grande", destacou.

Poim reforça que o sentimento de dever cumprido e o crescimento pessoal e profissional que a Jô conquistou todos esses anos, provam que valeu a pena esse ciclo que se encerra. "Deixo a nossa gratidão e reconhecimento por tudo o que você fez. Todos que ligavam aqui já estavam acostumados com o tradicional Câmara Municipal Boa Tarde”, completou.

TRABALHO AO LONGO DOS ANOS

Jô já trabalhou com vários presidentes, com inúmeros vereadores, com incontáveis assessores. Também atendeu prefeitos, deputados, governadores que vieram e ligaram no Legislativo.

Um trabalho incansável que pouca gente sabe, pouca gente entende sobre a responsabilidade que esse profissional tem, especialmente nas grandes empresas, pois de sua competência depende grande parte do sucesso de todos. É ela que passa os recados, recebe ligações, agenda compromissos e muito mais.

O vice-presidente Mauro Bertoli, que já trabalhou com a servidora em várias legislaturas, sendo três como Presidente, pontuou que a data é marcante para a história da Câmara Municipal de Apucarana.

“É um momento triste e difícil para todos nós que estamos há vários anos com a Jô. Estamos nos despedindo de uma servidora exemplar, mas acima de tudo, estamos nos despedindo de uma amiga”, ressaltou. “Mas desejo sucesso e que ela seja muito feliz nessa nova etapa da vida. A Jô merece”, completou Bertoli.

Gratidão

Ao andar pelos corredores e gabinetes da Câmara Municipal, Jô foi levando sua mensagem de agradecimento a cada colega de trabalho, aos amigos que fez ao longo dos anos. “Cumpri minha missão, minhas responsabilidades. Fiz meu trabalho com amor e dedicação. Estou saindo feliz, com a sensação de dever cumprido. Me preparei para esse dia e para esse momento”, relatou.

Ela disse que é grata a Deus por ter passado esses anos todos trabalhando na Câmara Municipal. “Vivi tantas coisas. Foram momentos tristes, felizes, momentos especiais que levo no coração. Sempre fui muito respeitada por todos os meus colegas de trabalho e pelos vereadores e vereadoras que passaram pelo legislativo. Só tenho que agradecer a Deus e a minha família que sempre esteve ao meu lado me incentivando e me apoiando”, relatou.

Jô disse ainda que vai começar uma nova etapa na sua vida. “Vou dedicar o tempo para a minha vida, para minha família. Fiz grandes amigos e sei que as amizades que fiz não acabam com a minha saída. Agradeço a todos que conviveram comigo esses anos, todos tem um lugar especial na minha vida”, afirmou Jô.

ATÉ BREVE!

Em nome de todos os vereadores, vereadora, servidores, ex-vereadores, ex-servidores, a Câmara Municipal de Apucarana agradece os serviços prestados pela servidora Jô Pavam. Temos a certeza de que ela tem muitas histórias, boas recordações, bons amigos e que tudo foi um aprendizado.

