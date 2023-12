Servidora pública morre aos 45 anos em Apucarana; prefeito lamenta

Siga o TNOnline no Google News

Prefeito Junior da Femac emite nota de pesar pelo falecimento da servidora Viviane Antônio, aos 45 anos. Funcionária da Superintendência de Trânsito e Transporte da Prefeitura de Apucarana, ela atuava como agente de trânsito há mais de 3 anos.

“Manifesto meus sentimentos à família e amigos. Que Deus possa confortar a todos neste momento de dor”, manifesta Junior da Femac.

Viviane estava internada no Hospital da Providência e foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) nessa terça-feira (19).

De acordo com as informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o corpo será velado na capela mortuária central, a partir das 18 horas. O sepultamento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (21), às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei.

