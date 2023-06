Servidora pública fica presa em banheiro e liga para os bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana, norte do Paraná, foi acionada por volta das 12h30 desta quarta-feira (7) para atender uma ocorrência um pouco fora do comum. A corporação teve que comparecer ao Centro de Apoio Administrativo, localizado na Rua Pernambuco, no Jardim Apucarana, para socorrer uma servidora pública que ficou presa em um banheiro da unidade.

De acordo com as informações dos bombeiros, a mulher foi ao toalete e trancou a porta com a chave, que acabou ficando enterrada. Ao notar que ficou presa, a vítima, que tem aproximadamente 30 anos, acionou os socorristas.

Em meio aos serviços que a equipe teve que realizar para retirar a servidora do local, remover a porta do lugar foi um deles. Após algum tempo, o processo terminou de forma bem-sucedida.

Apesar do susto, a funcionária pública não ficou ferida.

