Servidora da saúde de Apucarana morre de covid-19

Mais uma família está de luto em Apucarana por conta da covid-19. Desta vez, a vítima da doença foi a servidora pública da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, Edna Fernandes de Carvalho, de 54 anos, que faleceu neste domingo (9).

A morte de Edna gerou grande comoção em suas redes sociais. De acordo com um primo de Edna, ela já havia tomado duas doses da vacina contra o vírus, mas tinha comorbidades. Além disso, por conta de problemas de saúde e por fazer do grupo de risco, o primo disse que a servidora precisou ser afastada do trabalho no Posto Romeu Milani, localizado na área central da cidade.

O sepultamento, de acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), será nesta segunda-feira (10), às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Covid em Apucarana

Mais 85 casos de Covid-19 foram confirmados em Apucarana neste domingo (9) pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O município tem agora 10.414 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Sem nenhum novo óbito, o município segue com 272 mortes provocadas pela doença.