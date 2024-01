Servidora da Educação morreu três dias antes do aniversário

A servidora municipal da Educação Beatriz Aurélia Matias Grein de 44 anos será velada na Capela Mortuária Central a partir das 15h30 desta segunda-feira (8), conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). De acordo com informações de colegas, ela teria sofrido um infarto e morreu neste domingo (7), três dias antes de completar mais um ano de vida.

Ainda segundo a Aserfa, o corpo de Beatriz será sepultado na manhã desta terça-feira (9), no Cemitério do Distrito do Pirapó. O enterro está marcado para às 9 horas. A funcionária pública deixa dois filhos e diversos amigos que lamentam o falecimento precoce nas redes sociais. A comoção pela perda é grande.

Servidora da Educação morre e prefeitura emite nota de pesar

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e a secretária da Educação, Marli Fernandes, publicaram uma nota de pesar pelo falecimento de Beatriz Grein. “Ela era uma profissional comprometida e deixará saudades entre seus colegas de trabalho,” afirma a secretária Marli Fernandes. “Deus conforte o coração de todos”, manifesta o prefeito.

Beatriz era servidora da rede municipal de educação desde 2004, no cargo de atendente de creche e, atualmente, exercia a função no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Onésimo de Oliveira Moraes, no Jardim Presidente Kennedy. Ela também fazia parte das diretorias do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana (Sindispa) e da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana (ASPMA).

