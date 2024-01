Servidora da educação morre e prefeitura emite nota de pesar

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito Junior da Femac e a secretária da Educação Marli Fernandes manifestam pesar pelo falecimento da servidora Beatriz Aurélia Matias Grein, aos 44 anos.

Beatriz era servidora da rede municipal de educação desde 2004, no cargo de atendente de creche e atualmente exercia a função no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Onésimo de Oliveira Moraes, no Jardim Presidente Kennedy.

“Ela era uma profissional comprometida e deixará saudades entre seus colegas de trabalho,” afirma a secretária Marli Fernandes.

Junior da Femac também manifestou solidariedade com o sofrimento da família e dos amigos da servidora. “Deus conforte o coração de todos”, manifesta o prefeito.

Beatriz também fazia parte das diretorias do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana (Sindispa) e da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana (ASPMA).

O local e horário do velório e sepultamento ainda não foram divulgados, até o momento deste publicação.

