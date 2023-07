Servidor público de 31 anos morre vítima de dengue em Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS), de Apucarana, confirmou nesta quinta-feira (6) a primeira morte causada por dengue no município. A vítima é o funcionário público municipal Paulo Fernando da Silva, de 31 anos. Ele estava internado no Hospital da Providência com os sintomas da doença e um exame laboratorial particular confirmou as causas do óbito.

O funcionário público, que estava lotado no pátio de máquinas, morreu nesta quarta-feira (5) à noite. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e não resistiu às consequências da doença. O servidor será velado na Capela Central de Apucarana a partir das 10 horas. O sepultamento está marcado para as 17h30 desta quinta-feira (6), no Cemitério Cristo Rei.

Paulo Fernando da Silva chegou a enviar um áudio para amigos informando em 27 de junho, de dentro do hospital, que estava com dengue hemorrágica. Nas redes sociais, a mãe dele chegou a publicar que o filho estava em estado grave. “Hoje é um dia muito difícil, estou acompanhando meu filho dando entrada na UTI, entubado por conta de um simples mosquitinho. Não me conformo como um ser tão minúsculo pode fazer um estrago tão grande em uma família. Estamos destruídos”, escreveu Cleide Mazza.

O coordenador do Departamento de Vigilância e Epidemiologia de Apucarana, Luciano Simplício Sobrinho, informou nesta quinta-feira (6)ao TNOnline que um exame laboratorial feito na rede privada confirmou a dengue. O município ainda aguarda o resultado dos exames junto ao Laboratório Central do Paraná (Lacen), de Curitiba, que ainda não foi divulgado.

Luciano revelou ainda que a Declaração de Óbito (DO) do médico confirmou que o rapaz morreu em decorrência de uma encefalopatia viral, como consequência da dengue. No entanto, a oficialização ainda precisa ser feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR).

A 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, informou, por sua vez, que aguarda a análise da comissão de profissionais da Secretaria de Saúde, com base nos laudos médicos e exames. Somente após esse processo, haverá a confirmação do óbito por dengue.

DENGUE

Nos últimos 12 meses, Apucarana registrou 492 casos de dengue. Os dados foram revelados pelo Comitê Gestor Intersetorial para Controle da Dengue da Autarquia Municipal de Saúde no início desta semana. Com a confirmação, este é o primeiro caso de óbito pela doença no ano epidemiológico, iniciado em 31 de julho do ano passado e que termina em 31 de julho deste ano.

