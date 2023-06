Servidor público Angelo F. Perini morre aos 67 anos em Apucarana

Morreu neste sábado (17), o servidor público Angelo Antônio Falleiros Perini, aos 67 anos, em Apucarana, no norte do Paraná. Perini foi funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e também atuou como professor de matemática. Até a publicação desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada.

O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será neste sábado (17), às 16 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei, em Apucarana.

FALECIMENTOS DESTE SÁBADO

José Fernando Pinheiro, 65 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 11 horas deste sábado, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Juvenal Nunes da Rocha, 65 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim ponta Grossa, e o sepultamento será às 15 horas no Cemitério Portal do Céu.

Beatriz dos Santos Divino, 86 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 17 horas deste sábado (17), no Cemitério Cristo Rei em Apucarana.

