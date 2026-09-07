Servidor municipal José Roberto Martins morre aos 74 anos em Apucarana

José Roberto Martins era assistente administrativo e um dos funcionários mais antigos do quadro efetivo

O servidor público municipal José Roberto Martins, conhecido como Zé Roberto, morreu neste domingo (6), aos 74 anos. Ele integrava o quadro efetivo da Prefeitura de Apucarana desde 16 de janeiro de 1979 e estava entre os funcionários mais antigos ainda em atividade.

Assistente administrativo, Zé Roberto atuava havia vários anos na Superintendência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão Pública. Neste ano, ele já havia planejado iniciar o processo de aposentadoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Desfile da Independência reúne 90 entidades e atrai grande público em Apucarana



O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para as 16 horas desta segunda-feira (7), no Cemitério Municipal Cristo Rei.

José Roberto Martins deixa a esposa, Ivone; as filhas Elaine e Denise; os genros Marcelo e Helder; e os netos Isabela, João e Elisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Rodolfo Mota lamentou a morte do servidor e destacou a trajetória de Zé Roberto no serviço público municipal.

“Foi com tristeza que recebi a notícia. Zé Roberto sempre foi um servidor exemplar, admirado e muito querido por todos. Com dedicação e competência, construiu uma trajetória de muito respeito dentro do serviço público municipal. Deus fortaleça os familiares e amigos neste momento de despedida”, declarou o prefeito.