Servidor da prefeitura de Apucarana é preso por estupro de vulnerável

Um homem de 46 anos foi preso nesta terça-feira, 18, depois de assediar sexualmente uma criança de sete anos de idade, no Jardim Aclimação, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), o abusador seria um funcionário comissionado da prefeitura da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrências registrado pela mãe da criança, a equipe policial foi informada que um homem havia entrado na residência dela e assediado sexualmente seu filho, de sete anos. Ainda segundo o boletim, ela teria mostrado o referido homem por uma chamada de vídeo aos policiais.

Ao chegar no local, os policiais fizeram a abordagem do suspeito, que se encontrava visivelmente embriagado. O boletim afirma que o abordado é funcionário comissionado da prefeitura, e estaria no seu local de trabalho, que fica em frente à residência onde o crime aconteceu.

Em conversa com a vítima, a criança alegou que o suspeito o beijou na boca e passou a mão em suas partes íntimas.

Diante destes fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de estupro de vulnerável, e encaminhado à 17ª SDP para as providências cabíveis.