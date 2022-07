Servidor da câmara de Apucarana ganha carro no Vale Sorte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio da edição deste domingo (10) do Vale Sorte premiou um morador do bairro Vila Reis em Apucarana, além de outras pessoas em outras cidades da região. Antônio Pedro Leite, de 58 anos, é servidor público da câmara de vereadores de Apucarana. Antônio é assessor do vereador Toninho Garcia.

continua após publicidade .

O servidor ganhou uma Fiat Toro, o 14º prêmio que foi sorteado neste domingo. Segundo Antônio, a filha Daiane Inocêncio Leite, é vendedora das cartelas na região da Vila Reis e ele também ajuda ela vendendo.

“Eu estava em um bar ontem jogando baralho e ganhei R$ 16,00 no jogo, quando estava indo embora avisei meus amigos que iria comprar um vale sorte, e com fé em Deus e Nossa Senhora eu iria ganhar. Quando cheguei em casa peguei a primeira cartela do bloco. Eu juntei o valor que ganhei e coloquei a diferença, e graças a Deus eu ganhei. Estou muito feliz", comemora o servidor.

continua após publicidade .

Antônio contou à reportagem do TNOnline, que compra as cartelas desde o início.

"Eu compro desde quando começou, acabei descartando algumas cartelas no início, mas depois resolvi guardar elas, tenho mais de 300 cartelas guardadas, nunca desisti e agora eu ganhei", finaliza Antônio.

Siga o TNOnline no Google News