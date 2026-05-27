Servidor da Assistência Social de Apucarana morre aos 59 anos

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e a secretária da Assistência Social, Fabíola Carrero, manifestaram pesar pelo falecimento do agente social Ailton Carvalho de Araújo, ocorrido nesta quarta-feira (27/05) em Apucarana. Servidor público municipal de carreira há cerca de 40 anos, ele era mais conhecido pelo apelido de “Boroba” e atualmente atuava como cuidador na Casa Lar, ambiente em que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

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Apesar de cuidados intensivos durante internamento hospitalar e da corrente de oração de familiares e amigos, o quadro de Boroba agravou-se. Ele tinha 59 anos de idade. Ao saber sobre o falecimento, o prefeito Rodolfo Mota destacou que durante as quatro décadas de trabalho, o servidor exerceu diversas funções com zelo e dedicação. “Lamentamos profundamente a partida do Boroba. Neste momento, peço que Deus conforte a cada familiar”, disse o prefeito.

A secretária municipal da Assistência Social, Fabíola Carreiro, manifestou-se através de uma postagem na rede social onde, em nome de toda a equipe municipal, disse que “sua história de vida deixa marcas de dedicação, compromisso e carinho com as pessoas”. “A perda do Boroba foi algo inesperado. Ele passou mal durante o expediente e após foi constatado que se tratava de um AVC. Estamos todos bastante comovidos. Que Deus fortaleça os familiares neste momento de grande dor”, disse a secretária.

Além da Secretaria da Assistência Social, Boroba atuou em diversos outros setores da prefeitura ao longo da carreira, entre eles, a Zona Azul (estacionamento rotativo).

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A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) informou que o velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento está previsto para as 13 horas desta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal da Saudade.



