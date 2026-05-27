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Servidor da Assistência Social de Apucarana morre aos 59 anos

Ailton Carvalho de Araújo, mais conhecido como "Boroba", era servidor público municipal de carreira há cerca de 40 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 15:52:32 Editado em 27.05.2026, 18:04:38
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Servidor da Assistência Social de Apucarana morre aos 59 anos
Autor Servidor público municipal de carreira há mais de 40 anos, Ailton Carvalho de Araújo era mais conhecido pelo apelido de “Boroba” - Foto: Divulgação

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e a secretária da Assistência Social, Fabíola Carrero, manifestaram pesar pelo falecimento do agente social Ailton Carvalho de Araújo, ocorrido nesta quarta-feira (27/05) em Apucarana. Servidor público municipal de carreira há cerca de 40 anos, ele era mais conhecido pelo apelido de “Boroba” e atualmente atuava como cuidador na Casa Lar, ambiente em que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

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Apesar de cuidados intensivos durante internamento hospitalar e da corrente de oração de familiares e amigos, o quadro de Boroba agravou-se. Ele tinha 59 anos de idade. Ao saber sobre o falecimento, o prefeito Rodolfo Mota destacou que durante as quatro décadas de trabalho, o servidor exerceu diversas funções com zelo e dedicação. “Lamentamos profundamente a partida do Boroba. Neste momento, peço que Deus conforte a cada familiar”, disse o prefeito.

A secretária municipal da Assistência Social, Fabíola Carreiro, manifestou-se através de uma postagem na rede social onde, em nome de toda a equipe municipal, disse que “sua história de vida deixa marcas de dedicação, compromisso e carinho com as pessoas”. “A perda do Boroba foi algo inesperado. Ele passou mal durante o expediente e após foi constatado que se tratava de um AVC. Estamos todos bastante comovidos. Que Deus fortaleça os familiares neste momento de grande dor”, disse a secretária.

Além da Secretaria da Assistência Social, Boroba atuou em diversos outros setores da prefeitura ao longo da carreira, entre eles, a Zona Azul (estacionamento rotativo).

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A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) informou que o velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento está previsto para as 13 horas desta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal da Saudade.


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