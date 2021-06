Servidor da 16ª RS acusado de assédio é exonerado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O chefe da divisão administrativa da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, Benedito Bento, foi exonerado do cargo na última quinta-feira (27), através de decreto assinado pelo governador Ratinho Junior.

O servidor teve seu afastamento determinado pelo juiz titular da Vara do Trabalho de Apucarana Maurício Mazur no dia 11 de maio, depois que o Ministério Público do Trabalho (MPT), propôs uma ação civil pública contra Bento, denunciando uma série de abusos praticados contra trabalhadores da RS, entre eles, assédio moral e sexual. Pelo menos 13 funcionários da RS teriam sido ouvidos durante o processo.

Além disso, o documento relata que o réu teria tentado interferir nas investigações, tentando coagir depoentes, segundo informações do SindiSaúde/PR.

Na ocasião, o juiz também estabeleceu multa de R$ 10 mil ao Estado do Paraná para cada novo episódio de assédio moral relatado e comprovado envolvendo o agente público. Com a exoneração decretada pelo Estado, o servidor está afastado definitivamente das funções.