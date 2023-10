Serviço faz mais de 51 mil coletas de materiais inservíveis

De janeiro a setembro deste ano, o serviço de recolhimento de inservíveis – mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Serviços Públicos – fez 51.480 atendimentos. Foram coletados neste período materiais como sofás, colchões, camas, armários, guarda roupas, televisores, geladeiras, fogões e pias, entre outros.

O prefeito Junior da Femac lembra que o serviço foi a solução encontrada para que a população possa dar destinação correta a esse tipo de materiais. “As pessoas não sabiam o que fazer com este tipo de material, que na maior parte das vezes acabava sendo descartado em terrenos baldios. Agora, esse material é recolhido gratuitamente pela Prefeitura e tem uma destinação ambiental correta.”, pontua Junior da Femac.

O balanço foi divulgado pelo secretário municipal de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano. De acordo com ele, o agendamento do recolhimento deve ser feito pelos telefones 3308-1400 e 3422-4000 ramais 556 e 557, de segunda a sexta-feira. “A partir do cadastro da solicitação, nosso pessoal faz a programação para a coleta no local”, explica.

A equipe começa o trabalho logo cedo, às 7 horas, e o recolhimento se estende até às 17 horas. “Somente nesta terça-feira, atendemos solicitações das regiões do Jardim Eldorado e dos núcleos habitacionais Adriano Correia, Sumatra, Solo Sagrado, Fariz Gebrim, Osmar Guaraci Freire e Sanches dos Santos”, cita Toshio.

Na Rua Carteiro Jair Aparecido, localizada no “Sumatra I”, a equipe recolheu dois sofás. “Esse serviço é muito bom, especialmente para dar destino certo a materiais que não têm mais condições de uso”, frisa o morador Leandro Venâncio de Araújo.

No Jardim Eldorado, o serviço fez o recolhimento de colchão, hack e guarda roupa. “A casa é do meu filho e os materiais estavam bem detonados, sem condições de repassar para outra pessoa. Esse é um serviço excelente, que é bem feito e que nos proporciona essa condição de dar uma destinação correta”, assinala Marisa Domingos de Morais.

