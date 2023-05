Serviço de radioterapia completa 20 mil sessões realizadas

Da Redação

O serviço de radioterapia do Hospital da Providência completou 20 mil sessões realizadas, o serviço iniciado em janeiro de 2021 atendeu pacientes da região da 16º e 22º Regional de Saúde, além de cidades de Andirá, Londrina, Rolândia, Maringá e Campo Mourão.

“Presenciamos muitas histórias de vitória e superação, louvamos a Deus por todas elas e ficamos extremamente gratos de aplaudir de pé o fim das sessões de cada paciente”, afirma, Irmã Dirce Ripka, gerente da Unidade de Tratamento do Câncer.

O setor conta com uma equipe altamente capacitada e com uma das melhores tecnologias da região. A radioterapia permite o tratamento de cânceres de mama, próstata, pulmão, sistema nervoso central, pele, gastrointestinais, gênito-urinários, cabeça e pescoço, membros inferiores/superiores, patologias benignas, queloides, doença de Gravis (exoftalmia) e ginecomastia masculina, além de situações de urgência e emergência como sangramento de difícil controle e cuidados paliativos.

“Conseguimos entregar uma grande dose de radiação no local de tratamento e ao mesmo tempo proteger os órgãos e tecidos saudáveis, com isso o paciente retorna a sua rotina sem os efeitos colaterais das sessões de radioterapia”, explica Wesley Viana, coordenador técnico.

Quem necessitar do tratamento de radioterapia e quiser mais informações, poderá ligar no telefone 3420-1477. O setor de radioterapia fica localizado na rua Osório Ribas de Paulo, 553, ao lado do Terminal Urbano em Apucarana – PR.

