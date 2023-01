Serralheria é invadida e furtada por criminosos em Apucarana

Da Redação

Até o momento, nenhum dos objetos furtados foram encontrados e nenhum suspeito foi identificado

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas após o proprietário de uma serralheira, localizada na Barra Funda, em Apucarana, Norte do Paraná, chegar para trabalhar na manhã desta sexta-feira (13) e constatar um furto.

Conforme informações contidas no boletim de ocorrência, o homem, de 34 anos, chegou no estabelecimento, na manhã desta sexta (13), e se deparou com o forro e telhado arrombados. Do interior da serralheria foram furtados um notebook da marca Acer e uma ferramenta utilizada para cortar alumínio.

O dono da serralheira de Apucarana foi orientado pelos policiais militares e as providências cabíveis foram tomadas. Até o momento, nenhum dos objetos furtados foram encontrados e nenhum suspeito foi identificado ou preso.









