Série Prata: Apucarana Futsal conhece adversários da 2ª fase; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Futsal durante vitória por 6 a 3 sobre o Cianorte

Com a terceira colocação na primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal conheceu seus adversários que terá pela frente na competição.

continua após publicidade .

Com os 39 pontos somados, 79 gols feitos e 66 sofridos na primeira etapa do torneio, a equipe apucaranense foi colocada no Grupo B com o Coronel Futsal, o Medianeira e o São José dos Pinhais. Já o Grupo A é formado pelo São Miguel, Mangueirinha, Apaf Paranaguá e Guaíra Futsal.

-LEIA MAIS: Apucarana Futsal derrota Cianorte por 6 a 3 no Campeonato Paranaense

continua após publicidade .

Dos 13 times do campeonato, passaram os oito melhores classificados. O melhor time da primeira fase foi o São Miguel Futsal, que somou 56 pontos. O último classificado foi o Guaíra, que terminou com 29 pontos. Cianorte, Maringá, Quedas do Iguaçu, Colombo e Toledo foram desclassificados.

A fase terá seis confrontos para cada equipe disputar. Os times se enfrentam dentro de seus grupos, com jogos como mandante e visitante. Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais.

De acordo com a Federação Paranaense de Futsal, a segunda fase está prevista para começar no dia 5 de outubro. A equipe de Apucarana visita o Medianeira, no Ginásio Antônio Lacerda Braga, às 20h.

Siga o TNOnline no Google News