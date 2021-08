Da Redação

Série de Semi Salomão estreia nesta sexta no TNOnline

Agosto. Sexta-feira, dia 13. Na data mais notória do calendário para o sobrenatural e as superstições, estreia no site TNOnline e nas redes sociais do portal a série: O Caçador de Mistérios. Com apresentação do cineasta apucaranense Semi Salomão, a série vai justamente buscar no imaginário popular lendas, causos e vivências para apresentar narrativas do que não se explica com a racionalidade do dia a dia.

Do sobrenatural o cineasta apucaranense entende muito. Conhecido nacionalmente por suas produções como o cult A Bruxa do Cemitério e premiado pelo filme “Jesus, a esperança”, Semi Salomão desvenda os mistérios que existem em Apucarana e na região. No primeiro programa, o cineasta vai justamente conversar com uma bruxa real, que mora em uma cidade da região e faz diversos rituais. “O primeiro programa se chama: Bruxas Existem, onde ela fala de rituais, das visões, com um depoimento impressionante”, explica o cineasta.

Além do programa de estreia da bruxa, a série conta com mais sete episódios. Entre os temas, Salomão entrevista uma pessoa que relata em detalhes um contato extraterrestre. “Essa pessoa nunca concedeu entrevista, é algo exclusivo. Esse homem teve contato direto com extraterrestres nos Estados Unidos. Vou mostrar construções misteriosas, vou contar de uma aparição em estrada da região, lugares amaldiçoados. Fui para as ruas explorar as histórias que o povo conta, lendas, mistérios, sobrenatural”, detalha.

O primeiro programa vai ao ar às 20 horas, no Facebook e YouTube do TNOnline e no próprio site, nesta sexta-feira treze, data escolhida por um motivo especial. “A sexta-feira 13, para muitos, é um dia de superstição, mas e eu sou pé quente no mês de agosto. O filme a Bruxa do Cemitério foi produzido em agosto, fui premiado também em agosto em um festival de cinema, e dia 13 é propício, com energia lá em cima. Vamos todos acompanhar, os programas estão imperdíveis, se você gosta de um bom mistério, não pode perder. Agradeço também a parceria com o grupo Tribuna do Norte”, finaliza.