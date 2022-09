Série de furtos é registrada no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana

Da Redação

Os estabelecimentos estão localizados um do lado do outro

Na madrugada desta quarta-feira (28), uma série de furtos foi registrada no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Dois comércios e uma serigrafia, localizados na Avenida Central do Paraná, foram alvos dos bandidos.

O proprietário de um dos comércios, um bar, e o dono da serigrafia se dirigiram, na manhã desta quarta (28), para registrar um boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM). O responsável pelo terceiro local furtado, uma loja de material de construção, não registrou um B.O.

Conforme informações da PM, o proprietário do bar chegou ao estabelecimento e percebeu que o teto estava danificado. Do interior do comércio foram furtadas diversas bebidas e cigarros. Da mesma forma, na serigrafia, foi danificado o teto do estabelecimento e duas serras elétricas foram furtadas.

A reportagem do TNOnline apurou informações sobre o terceiro local, a loja de materiais de construção. Do comércio nada foi levado, apenas o teto danificado como nos outros locais.

