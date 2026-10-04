Sergio Moro vence em Apucarana e alcança 61,32% dos votos válidos

O candidato Sergio Moro (PL) venceu a disputa para o governo do Estado do Paraná no município de Apucarana neste primeiro turno das eleições. Com 100% das 295 seções eleitorais totalizadas pela Justiça Eleitoral, o ex-juiz alcançou 40.999 votos na cidade, o equivalente a 61,32% dos votos válidos contabilizados na apuração final do município.



A segunda colocação em Apucarana ficou com Requião Filho (PDT), que registrou 13.055 votos, correspondendo a 19,53% da preferência do eleitorado local. Em terceiro lugar apareceu Sandro Alex (PSD), com 12.015 votos e 17,97% do total válido. A votação na cidade registrou ainda 546 votos para Luiz França (Missão), representando 0,82%; 149 votos para Tayná Miessa (UP), com 0,22%; 53 votos para Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), atingindo 0,08%; 24 votos para Samuel de Mattos (PSTU), com 0,04%; e 15 votos para Adriano Funileiro (PCO), que obteve 0,02%.

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Dos 94.186 eleitores aptos a votar em Apucarana, 73.787 compareceram às urnas neste domingo, registrando um índice de participação de 78,34%. A abstenção no município somou 20.399 eleitores, o correspondente a 21,66%. Entre os votos depositados nas urnas apucaranenses, 66.841 foram nominais e válidos (90,61%), enquanto os votos em branco totalizaram 3.270 (4,43%) e os nulos somaram 3.661 (4,96%).

Para consultar a apuração detalhada dos demais cargos e acompanhar os números estaduais em tempo real, os eleitores podem acessar os portais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.