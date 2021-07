“Ser bombeira é a realização de um sonho”, diz tenente; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

No mês em que é comemorado o dia nacional dos Bombeiros, 2 de julho, a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira, do 11º GB de Apucarana, falou sobre seu sonho de ser bombeira militar desde criança e o espaço que as mulheres conquistaram nos últimos anos dentro da profissão. Assista: