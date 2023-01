Sepultamentos e falecimentos em Apucarana, Jandaia e Rosário do Ivaí

Da Redação

Veja a lista com os sepultamentos

APUCARANA

NATAL DA SILVA, 84 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O o sepultamento está marcado para às16 horas deste domingo (22), no Cemitério Portal do Céu.

FRANCISCO DE PAULA TIMÓTEO, 56 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre neste domingo (22). Até a publicação deste obituário, o horário e local não haviam sido divulgados.

ROSÁRIO DO IVAÍ

ODUVALDO MENDES LEAL, 83 anos. O velório será na Capela Mortuária de Rosário do Ivaí. Sepultamento marcado para este domingo (11), no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí. Até a publicação deste obituário, o horário e local não haviam sido divulgados.

JANDAIA DO SUL

ANDERSON SOARES, 39 anos. O velório ocorre na Capela Municipal. O sepultamento corre às 17 horas deste domingo (22), no Cemitério Municipal.

