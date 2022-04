Da Redação

Sepultamentos deste sábado (2) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos deste sábado (2), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Luzia Coluti Cremer, 77 anos, velada capela da Vila Reis. Sepultamento acontece no domingo as 9h no Cemitério do Pirapó.

Leonina Pedroso da silva, 74 anos, velada na capela central. Sepultamento acontece as 13h no Cemitério Cristo Rei.

Clice Maria Gorte da silva, velada capela central. Sepultamento acontece as 17h no Cemitério Cristo Rei.

José Testa, 81 anos, velado na capela central. O sepultamento acontece as 17h no Cemitério da Saudade.

Sebastiao Orozimbo Rodrigues de Souza, 68 anos, velado na capela central. Sepultamento acontece as 14h no Cemitério do Pirapó.

Maria Regina Fogaça de Souza, 64 anos, velada na capela central. Sepultamento aconteceu às 10h no Cemitério Portal do Céu.