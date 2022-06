Sepultamentos desta terça-feira (7) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (7), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Luiz Carlos Martins, 71 anos, velado na Capela Mortuária de Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.

Geni Aparecida da Silva, 45 anos, velada na Capela Mortuária de Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.

Aldemir Honório de Souza, 66 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Waldomiro Aprigio da Silva, 91 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Portal do Céu.

Antonio Mendes, 80 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Dalila de França Silva, 80 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.