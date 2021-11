Da Redação

Sepultamentos desta terça-feira (30) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (30), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Inácia Miguel Ribeiro, 82 anos, velada na Capela Central das 10:00 as 16:00 horas. O sepultamento acontece em seguida no Cemitério Portal do Céu.



Eder Pereira Gomes, 87 anos, velado na Capela Municipal de Grandes Rios. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Grandes Rios.

Delfim Martinelli, 86 anos, velado na Capela Municipal de Califórnia das 07:00 às 13:00 horas. O sepultamento acontece em seguida no Cemitério Municipal de Califórnia.

Paulo Cesar Cardoso, 27 anos. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

José Carrais, 59 anos, velado na Capela Municipal de Marumbi. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marumbi.

Nelcy de Lima Ferreira, 83 anos, velada na Capela Central das 13:30 às 16:00 horas. O sepultamento acontece em seguida no Cemitério Cristo Rei.

Zelinda Rodrigues da Silva, 64 anos, velada na Capela Fatima do Sul. O sepultamento acontece as 13 horas no Cemitério de Fatima do Sul.