Sepultamentos desta terça-feira (28), de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (28), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Lislaine Mary Pepe, 32 anos, velada na Capela Municipal de Ivaiporã. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Sebastião Prestes dos Santos, 75 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 14hrs no Cemitério da Saudade.

Expedita Pereira Rodrigues, 84 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 13hrs no Cemitério Cristo Rei.

Natanael Lucas da Silva, 60 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Luza Manera, 86 anos, velada na Capela Central. O corpo será levado às 10hrs15 para o Crematório Ângelus.