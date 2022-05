Sepultamentos desta terça-feira (24) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (24), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Adamastor Candido da Silva, 92 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério da Saudade.

João Pedro Ferreira, 70 anos, velado no Salão Comunitário do Correio de Freitas. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Antonio Vieira Louzada, 80 anos, velado na Capela Mortuária de Califórnia. O Sepultamento acontece às 16h no Cemitério de Califórnia.

Moacyr Vaz Teixeira, 93 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Nivaldo Jander Kurunci, 46 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.