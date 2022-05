Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (10), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Ana Paula Euclides de Oliveira, 42 anos, velada na capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Maria do Carmo de Andrade, 56 anos, velada na capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de São Pedro do Ivaí.