Sepultamentos desta sexta-feira (3) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (3), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Neide Ferreira Gonçalves, 69 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Ananias José de Oliveira, 90 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Maria de Brito, 78 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Valdecir Ribeiro, 56 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos na quinta-feira (2):

Eurides Pereira de Figueiredo, 89 anos, velado na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul; horário não definido.

Mauro Rivelini, 81 anos, velado na Capela Municipal de Borrazópolis. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Borrazópolis; horário não definido.

Bohdan Stryzakowsky, 85 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Ucraniano.

Maria Rosa de Almeida, 91 anos, sem velório. O Sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu; horário não definido.