Sepultamentos desta sexta-feira (27) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (27), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Cezar Ramos Barboza, 57 anos, velado na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Jair Volante, 88 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 18h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Zaira Magro Dinato, 85 anos, velada na Capela Do Pirapó. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Dionice Vital da Silva, 73 anos, velada em residência. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Damilton Martins, 57 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

Sepultamentos ocorridos na quinta-feira (26):

Ivone Castorina Taborda, 75 anos, velada na Capela de Faxinal. O sepultamento acontece às 18h no Cemitério Municipal de Faxinal.

Telecina Fernandes de Sousa, 84 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Maria Aparecida da Cruz Viana, 67 anos, velada na Capela de Califórnia. O sepultamento acontece às 18h no Cemitério Municipal de Califórnia.

Maria do Rosário Fernandes, 95 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.



Geraldina Ribeiro de Godoi, 81 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Dulce Maria Calodino, 79 anos, velada em residência. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.