Da Redação

Sepultamentos desta sexta-feira (1), de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (1), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

José Candido da Costa, 72 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Municipal de Califórnia.

Delzita Almeida de Souza, 70 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 15 horas no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

Rafael William Santos da Costa, 30 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

Dirce de Andrade Gonçalves, 59 anos, velada em Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Sergio Ribeiro de Almeida, 55 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 10 horas no Cemitério Portal do Céu.