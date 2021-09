Da Redação

Sepultamentos desta segunda-feira de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (27), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Manoel Antonio de Abreu, 90 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 18 horas no Cemitério Cristo Rei.

Angelica Pereira de Souza, 84 anos, velada no salão comunitário do Núcleo Habitacional João Paulo. O sepultamento acontece às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.

Jose Silvio Picnosca, 57 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 15 horas no Cemitério da Saudade.

Nadir de Lima, 68 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 14 horas no Cemitério Cristo Rei.

Maria José da Silva, 83 anos, sem velório. Local de sepultamento não divulgado.

Agenor Moreira dos Santos, 96 anos, velado na Capela Municipal de São Pedro. O sepultamento acontece às 13 horas no Cemitério de São Pedro.

Maria de Oliveira Placidino, 68 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marumbi.

Janete Balthazar, 88 anos, sem velório. O corpo será levado para o Crematório Angelus.

Aparecida Richart da Silva, 65 anos, sem velório. O corpo será levado para o Crematório Angelus.

Jorge Gonelli, 77 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.