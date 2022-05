Sepultamentos desta segunda-feira (9) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (9), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Luiza Maria da Silva, 81 anos, velada na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Benedito Ferreira, 72 anos, velado na Capela Municipal de Lidianópolis. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Lidianópolis; horário não divulgado.

continua após publicidade .

Aparecido Israel Travagin, 79 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul; horário não divulgado.