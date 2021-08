Da Redação

Sepultamentos desta segunda-feira (9), de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (9), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Maria Aparecida Martins, 63 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

Luiz Garcia, 0 anos, velado na Capela de Novo Itacolomi. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.

continua após publicidade .

Roseli Alves da Costa de Almeida, 45 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Municipal de Grandes Rios.

Sidnei Aparecido Camargo, 56 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 10 horas no Cemitério da Saudade.

Iolanda Merlin Maranho, 68 anos, velada na Igreja Nossa Senhora de Aparecida-Estrada Bilote. O sepultamento acontece às 10 horas no Cemitério da Saudade.

Marcelo da Cunha, 40 anos, velado na Capela Municipal de Marumbi. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marumbi.