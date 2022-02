Da Redação

Sepultamentos desta segunda-feira (7) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (7), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Clodoaldo Alexandre de Lima, 49 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h, local não divulgado.

Clineu Pedro Rodrigues, 68 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Patrick Delgado Ferreira, 27 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h, local não divulgado.

Eraildes Evaristo Diogo, 78 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Aparecida Codonhoto Mey, 80 anos, velada na Capela de Borrazópolis. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

Dirce Seixas Maçon, 83 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Francisco Valente Lemos, 70 anos, velado na Capela Central de Apucarana. Local e horário de sepultamento não divulgado.

Alan Victor da Rocha, 28 anos, velado em São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.