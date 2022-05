Sepultamentos desta segunda-feira (30) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (30), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Leonor Buscato Faggion, 93 anos, velada na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece às 18h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Ana Gabriela Carvalho do Nascimento, 22 anos, velada na Capela Municipal de Sabáudia. O sepultamento acontece às 18h no Cemitério Municipal de Sabáudia.

continua após publicidade .

Zezé Nunes, 73 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Jose Bento Bertipalha, 67 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Parque Gramado, em São Paulo.

Sepultamentos ocorridos no domingo (29):

Marina Tereza Hannun Godoy, 77 anos. O velório ocorreu na Capela Central e o sepultamento está marcado para este domingo (29) às 11h no Cemitério da Saudade.